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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da LPG'li otomobilde yaşanan gaz kaçağı korkuttu

Karaman’da LPG'li otomobilde yaşanan gaz kaçağı korkuttu

Polisin sokakta tedbir alması

Polis Gaz Sızıntısı Bild Uttu Gaz Kaçağı 

-Gaz kaçıran otomobil
-İtfaiyenin araca müdahalesi
-Aracın çekiciye yüklenmesi

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da LPG'li otomobilde yaşanan gaz kaçağı paniğe neden oldu. Aracın bulunduğu sokak trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri gaz kaçağına müdahalede etti. Olay, saat 15.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi 8. Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki otomobil seyir halindeyken gaz sızıntısı olduğunu fark eden sürücüsü aracını yol kenarına çektikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tedbir amaçlı otomobilin bulunduğu sokağa şerit çekerek bir süreliğine trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de gaz kaçağını kısa sürede tespit ederek müdahalede bulundu. Kısa süreli paniğe yol açan gaz kaçağı olayı vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izledi. Daha sonra otomobil tedbir amaçlı otoparka çekildi.
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