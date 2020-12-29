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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Karaman'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

- Karaman'da kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

Kuyudaki inek

Hayvan 

-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Kuyu ağzının genişletilmesi
-İneğin kurtarılması
-Detay

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da bir besi ahırında kullanılmayan kuyuya düşen ineği itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kurtardı. Edinilen bilgiye göre, saat 08.30 sıralarında Urgan Mahallesi 1991 Sokak No: 119'da Özay Küçükbingöl'e ait besi ahırında bulunan bir inek, kullanılmayan kuyuya düştü. Besi sahibi tarafından inek kuyudan çıkarılamayınca 112 Acil Servisi aranarak yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İneğin düştüğü kuyu ağzının dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Kuyu ağzını beton kırma aletiyle genişleten itfaiye ekipleri, ineği düştüğü kuyudan bir zarar görmeden çıkardı. (MD-AH-
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