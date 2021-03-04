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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da korona virüs denetimi

Karaman’da korona virüs denetimi

Vali Işık'ın iş yerlerini denetlemesi

Allah 

-Vali Işık ile röportaj
-Detaylar

( KARAMAN )- Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık:- “Hedefimiz mavi gruba geçmek” KARAMAN

- İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde uygulanmaya başlanan “Dinamik Denetim Modeli” uygulamasına Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da katıldı.
Aylar sonra iş yerleri yeniden açılan işletme sahiplerini kurallara uymaları konusunda uyaran Vali Işık, Karaman’ın yüksek riskli iller arasında yer aldığını belirterek, kurallara uyulmasıyla birlikte mavi gruba geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Girdiği kafe ve lokantalarda gençlerle sohbet eden Işık, kesinlikle kurallara uyulması gerektiğini belirterek, "Aksi halde vaka artışının yaşanması halinde buraları tekrar kapatmak zorunda kalırız” dedi.
“Karaman’da hedefimiz mavi gruba geçmektir” Yapılan denetimlerle ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Türkiye genelinde turuncu, sarı ve mavilerde özellikle kafeterya, lokanta gibi işletmeler açıldı. Bu açılan yerlerin geneldeki şartları çalışıp çalışmadığını denetlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından il genelinde bir denetim başlatıldı. Bu kapsamda da ilimiz genelinde bin personelle tüm ilimizdeki işletmeleri denetlemek üzere hareket ettik. Ben de daire müdürleri arkadaşlarım ile hep birlikte bu işletmeleri geziyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri kendilerine iletiyoruz. İnşallah daha iyiye gitmek için elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz mavidir” diye konuştu.
Vali Işık'ın yaptığı denetimlere İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun da katıldı.

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