Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Karaman’da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Karaman’da komşu kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

Olay yerindeki 3 yaralının ambulansa alınması

Komşu Kavgası Silahlı Kavga Gözaltı Polis Ekipleri Çocuk Parkı 

-Polis ekiplerinin park etrafında güvenlik tedbiri alması
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapması
-Kavgada kullanılan sopalar
-Yerde boş tüfek kartuşları
-Detaylar

( KARAMAN )-Karaman’da iki komşu arasında çocuk parkında çıkan sopalı silahlı kavgasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı KARAMAN

- Karaman’da iki komşu arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgasında 1 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Çeltek Mahallesinde bulunan Emir Musa Parkı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşanarak kavga çıktı. İki taraf daha sonra yatıştırılarak evlerine gönderildi. Akşam saatlerinde aynı parkta yine iki komşu arasında sözlü tartışma yaşanarak kavga çıktı. Diğer aile bireylerinin de karıştığı sopalı silahlı kavgada Mustafa Aktaş, Zeki Tayyip T. Zekeriya A., Dursun R., Rasim A., Gülhan K. ve Fatma K., darp sonucu ve tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine kavganın yaşandığı parka çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastanede tedavi altına alındı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Aktaş (30) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri hastanede ve olay yerinde geniş güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan ve tüfekle ateş ettiği ileri sürülen M.A. isimli kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı