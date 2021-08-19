Karaman’da kereste deposunda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Polisin çevre güvenliği alması

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( KARAMAN ) - KARAMAN



- Karaman'da bir kereste deposundan çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alınabildi. Yangın, saat 13.00 sıralarında Hamidiye Mahallesindeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir kereste deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kerestelerin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar ürerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri depo etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenmelere karşı ambulansta depo yakınında hazır tutuldu. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının sonunda yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (ARD-AH-

