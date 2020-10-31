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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Karaman’da kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü: 5 yaralı

Kaza yerindeki ambulanslar

Trafik Kazası Bild Muhabir Yerel Gazete 

-Kaza yapan otomobiller
-Kaza nedeniyle yolun trafiğe kapatılması
-Otomobilden fırlayan LPG tankının itfaiye erleri tarafından içindeki gazın boşaltılması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 5 kişi yaralandı. Otomobillerden birinden fırlayan LPG tankı ise olay yerindeki itfaiye erleri tarafından kaza alanından uzaklaştırılarak içindeki gaz boşaltıldı. Kaza, Karaman-Ereğli Karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Y. (26), yönetimindeki 42 DPC 36 plakalı Renault marka otomobil kavşakta Turgut K. (70) idaresindeki 42 PK 853 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Kazada 42 PK 853 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeridi ulaşıma kapanan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Otomobillerden birinden fırlayan LPG tankı ise olay yerindeki itfaiye erleri tarafından kaza alanından uzaklaştırılarak içindeki gaz boşaltıldı. Bu arada kazayı haber yapmak için olay yerine gelen yerel gazete muhabiri Murat Özünal’ın araçların birinden yola fırlayan Türk Bayrağını alarak kaldırıma koyması ise dikkatlerden kaçmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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