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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’da kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Karaman’da kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

Sağlık Ekibi Güvenlik Önlemi Cenaze Aracı Sağlık Raporu Polis Ekipleri 

-Binanın önündeki polis araçları
-Cesedin morga kaldırılması
-Gözaltına alınan zanlılardan C.D'nin hastaneye getirilmesi
-Ölen Bekir Erdoğan'ın fotoğrafları
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da bekar evinde arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı ileri sürülen geç, çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan Dilek Apartmanının 3. Katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bekir Erdoğan (26) arkadaşları ile birlikte bekar evinde alkol almaya başladı.
Bir süre sonra şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdoğan, kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Kavga seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Erdoğan’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, poliste binada güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olaydan sonra Erdoğan ile birlikte evde alkol aldığı ileri sürülen arkadaşları C.D. R.T’yi gözaltına alırken, kayıplara karışan C.T’yi ise yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alına C.D, sağlık raporu için getirildiği hastanede güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
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