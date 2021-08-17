Karaman’da inşaatın 3. katından düşen işçi ağır yaralandı

-Polisin olay yerinde tedbir alması

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

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( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da bir banka inşaatında çalışan işçi, silikon çektiği sırada dengesini kaybederek 3. kattan kafasının üzerine düşerek ağır yaralandı. Olay saat 13.00 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir bankaya ait inşaatın 3. katında silikon çekmekte olan 35 yaşındaki Uğur K. dengesini kaybetmesi sonucu kafa üstü zemine düştü. Olayı fark eden inşaattaki diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan işçi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından soruşturma başlatıldı. (ARD-AH-

