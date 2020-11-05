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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karaman'da dehşet...Tartıştığı karısını silahla vurdu

Karaman'da dehşet...Tartıştığı karısını silahla vurdu

Yaralı kadına ambulansta ilk müdahale yapılması

İlk Müdahale Akalan Polis Ekipleri Müstakil Ev Irak 

-Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polisler
-Olay yeri inceleme ekibinin çalışması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısını av tüfeğiyle bacaklarından vurarak yaraladı. Olay, Yenişehir Mahallesi 647. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.K.(28), boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Ö.K.’yi (22), konuşmak için babasının evine çağırdı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., av tüfeğiyle eşi Ö.K.’ye ateş ettikten sonra tüfeği de olay yerinde bırakarak kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaçan kocayı yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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