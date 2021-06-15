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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Karaman’da darp edilen şahıs hastanelik oldu

Karaman’da darp edilen şahıs hastanelik oldu

Olay yerindeki polis ekipleri

Polis Hastane Akalan Polis Ekipleri Irak 

-Darp edilen şahsın ambulansla hastaneye götürülmesi
-Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da 5 kişi tarafından darp edildiği ileri sürülen şahıs kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, MOBESE Merkezi’nin yol kenarında bazı şahısların kavga ettiğini ve bir kişinin de yerde hareketsiz şekilde yattığını fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bir kişiyi darp eden şahıslar olay yerine gelen ekipleri görünce kavgayı bırakarak kaçmaya başladı.
Yaşanan kovalamaca sonucu polis ekipleri, şahsı darp eden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 2 kişininse yakalanması için çalışma başlatıldı. Darp edilen M.C., ise çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kavganın yaşandığı yerde bulunan ve arka camı kırık olan otomobil ise çekici ile otoparka çekildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kavganın sebebi ise henüz belirlemedi. (ARD-MD-AH-
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