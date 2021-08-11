Karaman’da damadı tarafından öldürülen kayınvalide toprağa verildi

-Damadın adliyeye getirilişi (ARŞİV)

-Olayı meydana geldiği ev (ARŞİ)

-Ölen kadının fotoğrafı



( KARAMAN ) KARAMAN



- Karaman’da damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen kayınvalide toprağa verildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ayrı yaşadıkları eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtilen D.T. (29), iki çocuğunu görmek için gittiği kayınvalidesinin oturduğu evde, kayınvalidesi Necla Koçyiğit’i (56) bıçaklayarak öldürdü, kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.’yi 12 yerinden, eşi Özlem T.’yi de (28) ,4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Necla Koçyiğit’in cenazesi yakınlarına teslim edildi. Koçyiğit için ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camisinde cenaze namazı kılındı. Namaza, Koçyiğit’in ailesi ve yakınları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Koçyiğit’in cenazesi Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

“Damat tutuklandı” Olaydan sonra kaçan cinayet zanlısı D.T., suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün D.T., polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Olayda ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T. Ambulansla hemen Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özlem T., burada yapılan ilk tedavisinin ardından Konya’ya sevk edildi. Osman B. ve Özlem T.'nin sağlık durumlarını halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

