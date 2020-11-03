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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Karaman’da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Karaman’da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı

Tuvalette bulunan silahlar

Hastane Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 

-Olay yeri inceleme ekibinin silahları incelemesi
-Olay yerindeki polis ekipleri

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olay, gece saat 23.50 sıralarında Yeni Mahalle’de bulunan Sebahattin Özer İş Merkezi önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin önünde beklemekte olan M.Ö. isimli kişi, yanına gelen kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan M.Ö. daha sonra olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada iş merkezinin umumi tuvaletine atılmış vaziyette bir tabanca ile pompalı tüfek buldu. Olay yeri inceleme ekibi bulunan silahlar üzerinde inceleme yaparak muhafaza altına aldı. Polis, olaya karışarak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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