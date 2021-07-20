Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Karaman’da bir kişi, tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Karaman’da bir kişi, tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı

Karaman’da bir kişi, tartıştığı eniştesi tarafından silahla yaralandı

Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

Hastane Akalan Kayınbirader Gözaltı Sağlık Ekipleri 

-Olayın meydana geldiği sokak
-Polisin olay yerinde inceleme yapması
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak kaçan şahıs, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 13. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen S.D. (25) eşinin kardeşi A.U. ile konuşmak için buluştu. Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.D. yanındaki tabancayla A.U’ya üç el ateş ederek bacağından vurdu. A.U, kanlar içerisinde yere yığılırken, S.D, olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan enişte S.D ise kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı