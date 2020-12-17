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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay yerindeki polis ekipleri

Polis Bıçaklı Kavga Polis Ekipleri 

-Olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapması
-İş yerinin içindeki kan izleri

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi bıçakla yaralandı. Olay, Yeni Mahallede bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda, Tayyip Y., karnından ve kalçasından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis olaydan sonra otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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