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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs devrildi

Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs devrildi

Kaza yapan araçlar

Polis Sağlık Ekibi Beton Mikseri Polis Ekipleri Trol 

-Kaza yerine gelen sağlık ekibi
-Devrilen minibüsün kaza yerinden kaldırılması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da beton mikseri ile çarpışan minibüs kavşakta devrilirken, kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Kaza, akşam saatlerinde Beyazken Mahallesi Valilik Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 23 EF 349 plakalı Mercedes marka beton mikseri ile A.İ.A., idaresindeki 70 AJ 375 plakalı Peugeot marka minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavşakta tedbir alırken, sağlık ekibi ise yaralı kimsenin bulunmaması üzerine istasyonuna geri döndü. Bir süreliğine trafiğe kapanan kavşak devrilen minibüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya karışan minibüs sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü, diğer sürücünün de ehliyetsiz olduğu iddia edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MD-
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