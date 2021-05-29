Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karaman’da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

Karaman’da bahçeye çalışmaya giden kadını akrep soktu

Ambulansın hastaneye gelişi

Hastane Akrep Çalışan Kadın Trol 

-Akrep sokan kadının acile götürülmesi

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da çalışmak için bahçesine giden kadını akrep soktu. Hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay, merkeze bağlı Elmadağı Köyü'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.Y. (55) bahçede çalıştığı sırada bir anda ayağında şiddetli bir ağrı hissetti. O acıyla ayağa kalkıp ne olduğunu anlamaya çalışan kadın, yerde gördüğü akrebin soktuğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. H.Y. daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan kadın, bir süre kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement