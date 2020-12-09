Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karaman’da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Karaman’da arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay yerindeki jandarma araçları

Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Arazi Kavgası Cenaze Aracı Nayet Zanlısı 

-Olay yerinde bekleyen cenaze aracı
-İnceleme yapan jandarma
-Cenazenin olay yerinden kaldırılması
-Ölen Ali Doğan’ın vesikalık fotosu

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da arazi meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Medreselik köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ali Doğan (34), S.K ile birlikte 70 AAV 493 plakalı otomobille arazi meselesi yüzünden kavgalı olduğu aynı köyden M.K’nin evine geldi. Burada bir süre sonra taraflar arasında tartışma yaşanarak kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine M.K, evinden aldığı tüfekle ateş etmek isterken kavgayı ayırmak isteyen dayısı F.U’yu parmaklarından vurarak yaraladı. Daha sonra M.K. tüfekle Ali Doğan ve yanında bulunan S.K’ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla Ali Doğan ve S.K. vurularak yaralandı. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Ali Doğan’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, diğer yaralıları alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Jandarma ise güvenlik tedbiri aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ali Doğan’ın cansız bedeni Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.K, ise olay yerine gelen jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MD-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı