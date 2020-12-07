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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Karaman’da Alman vatandaşının şüpheli ölümü

- Karaman’da Alman vatandaşının şüpheli ölümü

Sağlık ekibinin iş merkezinden ayrılması

Polis Şüpheli Ölüm Sağlık Ekibi Trol 

-Polisin olay yerinde inceleme yapması
-Cesedin morga kaldırılması
-Ölen Stefan Seiler’in fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da, Alman vatandaşı bir kişi, kaldığı iş merkezindeki büroda tanıdığı bir kişiyle sohbet ederken biranda fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 47. Sokak’ta bulunan Ahmet Talat Duru İş Merkezi’nin birinci katında bulunan büroda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Stefan Seiler, büro içerisinde tanıdığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada biranda fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine sağlık ekibinden yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Seiler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seiler’in cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Seiler’in bürodaki valiz ve eşyaları ise polis tarafından karakola götürüldü. Aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Stefan Seiler’in geldiği Karaman’da parası olmadığı için 10 gündür büroda kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (MD-FM-
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