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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Karaman’da 23 Nisan konvoyu

Karaman’da 23 Nisan konvoyu

Tren garında toplanan araçlar

Jandarma Havai Fişek Gösterisi Makam Aracı Havai Fişek Polis Ekipleri 

-Konvoya motorize polis ekiplerinin eşlik etmesi
-Konvoya Vali Işık'ın makam aracıyla eşlik etmesi
-Konvoyun şehir turu atması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen konvoyla kutlandı. Karaman Valiliği koordinesinde belediye, emniyet, jandarma ve kurum araçları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle konvoy düzenlendi.
Siren ve korna sesleriyle Tren Garı önünde başlayan konvoyda araçlar kentin ana caddelerini marşlar eşliğinde gezdi. Çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, ekipleri alkış tutarak selamladı. Konvoy şehir turu atarken, kentin 5 ayrı noktasında da havai fişek gösterisi yapıldı. Düzenlenen konvoya Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı’da makam araçlarıyla eşlik etti.
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