Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Karaman’da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

Karaman’da 2 gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu

Kadının mağara içerisinde bulunması

Jandarma Psikoloji Kurtarma Ekibi 

-Kadının mağaradan çıkarılması
-Korkarak ağlayan kadına yakınlarının su içirmesi
-Bulunan kadının evine götürülüşü

( KARAMAN -ÖZEL) KARAMAN

- Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 2 gün önce kaybolan 50 yaşındaki bir kadın AFAD ve jandarma tarafından 7 saat süren aramanın ardından mağarada bulundu. Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesi Koçaşlı köyünde oturan 50 yaşındaki Kiraz İkbal, dün öğle saatlerinde kimseye haber vermeden evinden ayrıldı. Kiraz İkbal’in evden ayrılması üzerine telaşlanan yakınları hemen 112 Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Karaman’dan AFAD ve jandarmadan oluşan bir arama ve kurtarma ekibi bölgeye gitti. Antalya’nın Alanya ilçesinden gelen İHH arama kurtarma biriminin de destek verdiği arama çalışmalarına köylüler ile jandarma iz takip köpeği de katıldı.
7 saat süren arama çalışmalarının ardından akşam saatlerinde Kiraz İkbal, köyüne 700 metre uzaklıktaki uçurumun kenarında bulunan bir mağara içerisinde otururken arama ekipleri tarafından bulundu. Ekipler tarafından mağaradan çıkarılan Kiraz İkbal’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kiraz İkbal’in yakınları AFAD, İHH ve jandarmaya teşekkür ederken, kadının psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement