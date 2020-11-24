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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
KARAMAN - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

KARAMAN - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

- İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın Atatürk anıtına çelenk koyması - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Karaman 'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendiKARAMAN (AA) - Karaman 'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, Milli Eğitim şube müdürleri ile öğretmenler katıldı.
- Aksaray Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Merkez Atatürk İlkokuluna ziyarette bulunarak, öğretmenlere gül ve kitap hediye etti. Belediye Başkan Vekili Cem Elibol, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'ın da aralarında bulunduğu heyetle geldiği okulda öğretmenlerle bir süre sohbet eden Aydoğdu, çok farklı duygular yaşadığını söyledi.

Vali olarak ilk Öğretmenler Günü'nü kutladığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti: "9 Haziran'a kadar hayatımın her aşamasında severek, aşk derecesinde yaptığım ve bilerek seçtiğim bir meslek öğretmenlik. Öğretmen demek anne, baba, arkadaş, yoldaş, kardeş demek. Hayatınızın her aşamasında şöyle bir düşünürseniz, başınız dara düşecekse bir anda sihirli bir elin sizi tutmasıdır öğretmenlik." Aydoğdu, 30 okulda gerçekleştirilecek "Lavanta Bahçeleri" projesini de öğretmenlerle lavanta dikerek başlattı.

Öğretmenler Öğretmen Düşünür Öğretmenlik 

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