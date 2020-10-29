Karaköy’de su baskını yaşandı

- İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su baskını yaşandı. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli yağmur nedeniyle Beyoğlu Karaköy Perşembe Pazarı’nı su baskını yaşandı. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, araçlar güçlükle ilerlediği görüldü. (MH-ZA-
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