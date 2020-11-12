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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı

Karakol saldırısında teröristlere yardım eden 2 kişi tutuklandı

arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

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- Diyarbakır'da PKK-PYD terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında izine ulaşılan ve Gaziantep'te 2015 yılında gerçekleştirilen karakol saldırısı olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.Yıldırım Operasyonu kapsamında 3 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirilmiş, PKK/PYD terör örgütünün sözde özel kuvvetler sorumlusu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde, örgüte ait bilgilerin olduğu dijital materyaller bulundu. Söz konusu materyaller incelendiğinde S.D. ve R.Ö. adlı şahıslarla ilgili bilgilere ulaşıldı. Şahısların 26 Ağustos 2015 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki 25 Aralık Polis Merkez Amirliğine uzun namlulu ve lav silahlarıyla saldıran teröristlerin mühimmatlarının taşınmasına ve eylemi gerçekleştirecekleri noktaya varmalarına yardım ettikleri tespit edilmişti.Gözaltına alınan şahıslarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca; PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesinde, 26.08.2015 tarihinde 25 Aralık Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayıyla ilgili gözaltına alınan S.D ve R.OP isimli şüpheliler sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.
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