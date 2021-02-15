Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karahisar tünelinde yangın

Karahisar tünelinde yangın

tünelden yükselen dumanlar

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

Uzunlu Karahisar Yükselen 


- Afyonkarahisar'da, Antalya, İzmir, Denizli ve Uşak bağlantı yolu üzerine bulunun Karahisar Tüneli, bir araçta çıkan yangın sonucu ulaşıma kapatıldı. Geliş-gidiş çift yönlü 2 tüplü olarak yapılan ve her biri 400 metre uzunluğunda olan tünellerin birinde, bir araçtan kaynaklanan ve henüz sebebi öğrenilemeyen bir yangın çıktı. Afyon şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olan tünel dışında yoğun dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (İHA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı