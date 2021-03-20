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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karahisar Kalesi'ne kayalıklardan çıkmak isteyince 200 metrede mahsur kaldı

Karahisar Kalesi'ne kayalıklardan çıkmak isteyince 200 metrede mahsur kaldı

AFAD ekiplerinin halatla burçlardan aşağı inmesi

Mahsur Kaldı Sekte Kayalı Üniversite Öğrencisi Sivil Savunma 

-Gencin kurtarılarak halatla yukarı çekildiği fotoğraf

( AFYON KARAHİSAR)- Gencin imdadına burçlardan halatlarla inen AFAD ekipleri yetişti- 226 metre yükseklikteki tarihi kaleye merdivenler yerine kayalıklardan çıkmayı deneyince mahsur kaldı AFYON KARAHİSAR

- Tarihi Karahisar Kalesine merdivenler yerine kayalıklardan çıkmaya çalışan ve yerden yaklaşık 200 metre yüksekte mahsur kalan genç AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler kalenin burçlarına makara sitemi kurup genci halatla yaklaşık 30 metre aşağı inerek kurtardı.Edinilen bilgilere göre, üniversite öğrencisi Yusuf Ö. (21) isimli genç her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlayan 226 metre yükseklikteki Karahisar Kalesi'ne merdivenler yerine kayalıklardan çıkmayı tercih etti. Bir süre kayalıklarda tırmanan Yusuf Ö. ardından çıktığı yerden daha fazla ileri gidemeyip ve aşağı inemeyince yerden yaklaşık 150 metre yüksekte mahsur kaldı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan ve yardım isteyen Yusuf Ö.’nin imdadına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı sivil savunma ekipleri yetişti. Bölgeye gelen ekipler kalenin burçlarına makara sitemi kurup halatla aşağı inerek Yusuf Ö.’ye ulaştı. Ardından ekipler AFAD erlerinden birine halatla bağlanarak yukarı çekilerek kurtarıldı. Yusuf Ö., AFAD ekiplerinin yoğun çabası sonrası yaklaşık 1 saatin sonunda kurtarıldı.
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