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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Karagümrük'te kahvehanede silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Karagümrük'te kahvehanede silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay yerinden görüntüler

Silahlı Saldırı Kahvehane Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Karagümrük'te husumetli olduğu kişiye kahvehanede kurşun yağdıran kişi kayıplara karıştı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan kişinin hayati tehlikesi sürüyor.Olay, Karagümrük Mahallesi Niyazi Mısri Sokak'ta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut G. daha önceden husumetli olduğu Tarık G.’yi sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede otururken gördü. Kahvehaneye giren Mahmut G., Tarık G.’ye 3 el ateş ederek olay yerinden hızla uzaklaştı. Karın ve bacak bölgesine isabet eden kurşunlardan dolayı ağır yaralanan Tarık G. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Tarık G.’nin hayati tehlikesi sürüyor.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, kahvehane içerisinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çevredekilerin ifadesine başvuran polis ekipleri, saldırgan şahsın kimliğini belirledi. Saldırgan şahsı yakalama çalışmaları sürüyor.
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