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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
‘Karagümrük’ çetesi soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

‘Karagümrük’ çetesi soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Adli Kontrol Akalan Suç Örgütü Kız Kardeş Irak 


- İstanbul’da, “Nurişler” ya da “Karagümrük çetesi“ olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 20 şüphelinin 19’u tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; geçtiğimiz hafta kamuoyunda “Nurişler” ya da “Karagümrük Çetesi” olarak adlandırılan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirmiş, 27 şüphelinin yakalanması için 53 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 20 kişi yakalanmıştı. Başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunan çete elebaşı Nuri Ergin’in de aynı soruşturma kapsamında yargılandığı ifade edilirken, söz konusu soruşturmada yakalanan Ergin’in kardeşi Soner E., kız kardeşi N.E. ve oğlu A.E.’nin de son operasyonda gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ç. adlı 1 şüphelinin ise ‘adli Kontrol’ şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.
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