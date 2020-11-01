Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Karagül Apartmanı'nın yıkım çalışmaları başladı

Karagül Apartmanı'nın yıkım çalışmaları başladı

Yıkım çalışmaları

Muhabbet İtfaiye Eri Muhabbet Kuşu Cep Telefonu Yıkım Çalışmaları 

-Drone görüntüsü
-Arşiv-

( İZMİR -DRONE)- Depremden 5 dakika sonra yıkılma anıyla tüm Türkiye’ye depremin büyüklüğünü gösteren Karagül Apartmanı, kontrollü bir şekilde yıkılıyor- 2 saat süren yıkım çalışmaları havanın kararmasından dolayı yarına ertelendi İZMİR

- İzmir’de depremden 5 dakika sonra yıkılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan Karagül Apartmanı için yıkım kararı çıktı. Binanın kontrollü bir şekilde yıkımına başlandı. İzmir’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 5 dakika sonrasında yıkılma anı vatandaşların cep telefonuna yansıyan ve depremin büyüklüğünü tüm Türkiye’ye gösteren binalardan Karagül Apartmanı için yıkım kararı çıktı. Bugün akşam saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler, Bayraklı ilçesindeki apartmanın bir bölümünü kontrollü bir şekilde yıkımına başladı.
. Yıkımda, ortalık toz dumana dönerken, apartman sakinleriyse o anları üzgün bir şekilde izledi, makinaların çalışması durduğunda enkazdaki değerli eşyalarını almaya çalıştı. Drone ile havadan görüntülenen yıkımı, çevredeki vatandaşlarda polis bariyerinin olduğu kısımdan izledi. Depremde ölü ya da yaralının bulunmadığı apartmanın yıkım çalışmaları, 2 saatlik çalışmanın ardından havanın kararmasıyla birlikte yarına bırakıldı. İtfaiye eri muhabbet kuşu için apartmana girmişti Öte yandan giriş ve çıkışların yasak olduğu Karagül Apartmanı’nda, bir itfaiye eri içeride mahsur kalan bir muhabbet kuşu için kendisini riske atmış, apartmana girerek hayvanı kurtararak sahibine teslim etmişti. Muhabbet kuşunun sahibiyse uzun süre sevinç gözyaşları dökmüştü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı