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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Karagöz ve Hacivat'ın pandemi esareti sona erdi

Karagöz ve Hacivat'ın pandemi esareti sona erdi

Tokat'ta Karagöz ile Hacivat gölge oyunu

Oda Tiyatrosu Diyalog Gölge Oyunu Irak Trol 

-Oyunda Kargöz ile Hacivat arasında geçen maske ve sosyal mesafe diyalogu
-Oda tiyatrosunda gösteriyi izleyenler
-Çocuklar ve yetişkinlerle röp
-Detay

( TOKAT ) - TOKAT

- Tokat’ta, pandemi dolayısı ile ara verilen Hacivat ile Karagöz oyunları 6 aylık aranın ardından yeninden başladı.
Tokat’ta 3’üncü kuşak lokantacılık yapan Kemal Atangür, 22 yıldır ara vermeden köfteci dükkanın altındaki oda tiyatrosunda Geleneksel Türk Gölge Oyunu Karagöz ile Hacivat oyunu sergiledi. Mart ayında korona virüs salgının nedeni ile perdelerini kapan Atangür, normalleşme süreci ile tekrar gösterilerine başladı.
Köfteci dükkanının altında bulunan oda tiyatrosunda yaklaşık 6 aylık aranın ardından tekrar Karagöz oyunu ile sanatseverlerle buluştu. Oyunu izlemeye gelenler sosyal mesafe kurallarına göre bir koltuk boşluk bırakarak oturdu. Anne ve babaları ile Karagöz ile Hacivat izlemeye gelen minikler ise maskesiz oyunları izledikleri günleri özlediklerini ifade etti.
22 yıl sonra ilk defa 6 ay kapalı kaldı Gölge oyuncusu Kemal Atangür, Münir Özkul oda tiyatrosunda 22 yıl boyunca ilk defa pandemi nedeni ile 6 ay ara verdiklerini kaydetti.
Uzun bir sürenin ardından tekrar sanatseverlerle buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Atangür, kanunların izin verdiği kurallar çerçevesinde oyunlarına devam ettiklerini söyledi.

Karagöz - Hacivat oyununda korona virüs önlemlerine de dikkat çektiklerinin altını çizen Atangür, “Oyunumuzda korona virüsle ilgili esprilerde yapıyor, bir takım uyarılarda bulunuyoruz. Çünkü burada en önemli şey temizlik. Temizliğimize dikkat edersek mutlaka bu işi halledeceğiz” dedi.
Tiyatrocular zor günler geçiriyor Atangür, pandemi dolayısı ile tiyatro sanatçılarının zor günler geçirdiğini belirterek, “Türkiye’de özel tiyatrolar çok büyük sıkıntı içerisinde. Geçimi bundan olan insanlar var. Benim salonum var bu salonum olduğu için idare ediyorum ama salonu olmayan için büyük sıkıntı” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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