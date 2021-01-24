Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü

-Parktan detaylar



( ANKARA -DRONE-ÖZEL) ANKARA



- Ankara’nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, kışın gelmesiyle yağan karın ardından beyaza büründü. Çubuk’a 22 kilometre uzaklıkta olan Karagöl Tabiat Parkı, meşe, çam, dağ kavağı ve ıhlamur ağaçları arasında yer alıyor. Çehresiyle, Ankaralıların ve çevredeki illerden gelen doğaseverlerin ziyaret ettiği Karagöl, kışın gelmesiyle birlikte yağan karın ardından gölünde donmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Park, normal dönemde hafta sonları dolup dolup taşarken, korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bomboş kaldı. Karagöl, etrafındaki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla her mevsim doğa tutkunlarının vazgeçilmezi oluyor. (MH-



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