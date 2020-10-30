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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Karadeniz hamsisi tezgahlarda

- Karadeniz hamsisi tezgahlarda

BALIKCILAR

Kuru Fasulye Şili Alamut 

-TEZGAHTAN HAMSI DETAYLARI
-DETAYLAR
-BALIKCI MERT KANAL ACIKLAMA
-DETAY

( SİNOP ) SİNOP

- Denizlerin ‘kuru fasulyesi’ hamsi Sinop’taki balıkçı tezgahlarında yerini almaya başladı.
Palamut avının son dönemde düşüşe geçmesi ile birlikte beklenen hamsi avı da başladı.
Denizlerin ‘kuru fasulyesi’ olarak tabir edilen hamsi de tezgahları süslemeye başladı.
Şu anda az miktarda balıkçı ağlarına takılan Karadeniz hamsisinin kilogramı 20 liradan satışa sunuluyor. Önümüzdeki günlerde havaların ve deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamsi de bolluk yaşanması bekleniyor. Sinoplu balıkçılar yaklaşık 2 aydır tezgahlarda yaşanan palamut bolluğunun hamsi ile devam edeceği ümidinde. Karadeniz hamsisine vatandaşın da ilgisi yoğun oldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkçı Mert Kanal, “Sürpriz olmadı açıkçası. Her sene bu zamanlarda hamsi bir başlangıç yapıyor. Bu sene palamudun az olduğu bir zamanda hamsinin çıkması isabet oldu. İlgi tabii ki yoğun. Şu an hamsi en ucuz balık. Şu an kilosunu 20 liraya satıyoruz. Haliyle ilgi çok. 1,5 kilo balıkla 4 kişilik bir aile rahatlıkla doyuyor” dedi.
(MU-SLH-
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