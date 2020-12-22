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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa 'Montessori Sınıfı' Ordu'da hayata geçti

Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa 'Montessori Sınıfı' Ordu'da hayata geçti

PROJE SINIFINDAN DETAYLAR

Eğitim Sistemi Öğretmenler Öğretmen Harekete Geç Öğrenciler 

-MİNİKLERİN ETKİNLİKLERİ
-MİNİKLERDEN DETAYLAR
-OKUL MÜDÜRÜ EBRU KARAMAN RÖPORTAJ
-SINIF ÖĞRENCİSİ HAZEL DURU GÜNEY RÖPORTAJ
-SINIF GENEL GÖRÜNTÜSÜ

( ORDU ) - Karadeniz Bölgesi'nde ilk defa "Montessori Sınıfı" Ordu'da hayata geçti ORDU

- Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan 3-6 yaş anaokulunda Karadeniz Bölgesi'nde tek, Ordu genelinde ilk olma özelliği taşıyan "Montessori" projesi hayata geçirildi. Çocukların kendi yönettikleri etkinlikleri, yaşayarak öğrenmeyi ve iş birliğine dayalı oyunu temel alan bir eğitim sistemi olan Montessori sayesinde minikler kendi öğrenimleri için üretici seçimler yaparken, öğretmenler ise öğrencilerin yaşlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendiriyor. "Çocukların görsel amaçlı zihinsel becerileri arttı" Proje kapsamında çalışma yürüterek Karadeniz Bölgesi ve Ordu genelinde Ünye'de ilk olma özelliğini taşıdıklarını söyleyen Okul Müdürü Ebru Karaman, "Okulumuz 3-6 yaş miniklerimiz için eğitime açılmış bir anaokulumuzdur. Montessori sınıfımızdaki ana amaç çocuklarımızın zihinsel becerilerine hitap etmesidir. Özellikle hesap yaparken çocuklarımız görsel amaçlı burada zihinsel becerilerini anlık harekete geçiriyorlar. Çocuklar bu etkinlikleri yaptıktan sonra dikkat süreleri daha çok arttı. Özellikle birebir bütün malzemelere dokunarak ve görerek yapmaya başlamalarının ardından ilgi ve alakaları da artmıştır. Karadeniz Bölgesi'nde ilk, Ordu'da da tek olan bu projeyi hayata kazandırdık" dedi.
Montessori sınıfından oldukça memnun olduklarını ve arkadaşlarıyla beraber projeye sevindiklerini söyleyen 5 yaş Saygı Sınıfı öğrencisi Hazel Duru Güney, "Okulumuz Montessori sınıfındı geliştirici ve burada öğrendiğimiz konuları işleyecek oyunlar var. Biz bu proje sayesinde hem eğleniyor hem de aklımızı geliştiriyoruz. Özellikle örüntü ile ilgili kendi yaptığımız konuları işleme gibi oyunları çok seviyoruz" diye konuştu.
(HA-SLH-Y)
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