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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA

Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA



: - Podgorica şehir merkezinden görüntüler Karadağ 'da Kovid - 19 tedbirleriPODGORİCA (AA) - Karadağ 'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları nedeniyle başta başkent Podgorica olmak üzere Zabljak ve Cetinje şehirlerinde yerel saatle 22.00 - 05.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.
Başkent sokakları uygulamanın devreye girmesiyle tenhalaştı. Ülkedeki kafeterya ve restoranlar da saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

Tenha Koronavirüs Başkent Sokağa Çıkma Yasağı Gori 

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