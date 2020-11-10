Karadağ'da Kovid-19 tedbirleri - PODGORİCA

: - Podgorica şehir merkezinden görüntüler Karadağ 'da Kovid - 19 tedbirleriPODGORİCA (AA) - Karadağ 'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) vakaları nedeniyle başta başkent Podgorica olmak üzere Zabljak ve Cetinje şehirlerinde yerel saatle 22.00 - 05.00 arası kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı. Başkent sokakları uygulamanın devreye girmesiyle tenhalaştı. Ülkedeki kafeterya ve restoranlar da saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.
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