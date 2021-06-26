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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Karaburun’da serinlemek için denize giren çocuk ölümden döndü

Karaburun’da serinlemek için denize giren çocuk ölümden döndü

Sahilden detay

Yüzme Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Yüzen çocuklar
-Röportaj
-Denize giren vatandaşlar
-Cep telefonu ile çekilen sağlık ekiplerinin müdahalesinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy Karaburun Sahili’nde serinlemek için denize giren ve bir anda gözden kaybolan çocuk son anda çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.Olay, saat 17.30 sularında Arnavutköy Karaburun Mahallesi Karaburun Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre ailesi ile birlikte sahile gelen ve yüzmeye başlayan 14 yaşındaki çocuk bir müddet sonra gözden kayboldu. Denize girdiği noktadan yaklaşık 70 metre açıkta çırpınan çocuğu sahilde oturan vatandaşlar fark etti. Vatandaşlar denize koşup çocuğu boğulmak üzereyken adeta ölümden kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Olay yerinde bulunan Turgay Büyük adlı vatandaş, “Karadeniz tehlikeli bir bölge. Bizim de bugün bir iznimiz vardı. Hava almaya geldik beraber. Sağ taraf tehlikeli ama bu taraf daha güzel ve temiz. Karadeniz ürkütücü biraz. Boğulan kişiyi görmedim ama çok üzüldük. Tüylerim diken diken oldu” ifadelerinde bulundu.
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