Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Karaburun’da denize giren 42 yaşındaki adam boğuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Karaburun’da denize giren 42 yaşındaki adam boğuldu

Karaburun’da denize giren 42 yaşındaki adam boğuldu

Denizden çıkartılması

Hastane Masaj Kamera Kalp Masajı Cep Telefonu 

-Hastaneye sevk edilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Karaburun Sahili’nde dün akşam denize giren Salih Yavuz, boğularak hayatını kaybetti. Vatandaşların Yavuz’u kurtarma çabaları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Karaburun Sahili’nde dün akşam 19.45 sıralarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Salih Yavuz, dev dalgaların arasında kaldı. Yardıma koşan sahildeki vatandaşlar ise Yavuz’u denizden çıkardı. Vatandaşlar Yavuz'a bir süre kalp masajı yaparak müdahale ettikten sonra, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan vatandaşların Yavuz’u kurtardığı o anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. (Sİ-
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı