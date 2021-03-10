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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KARABÜK - Yürüyen merdivene sıkışan çocuk yaralandı

KARABÜK - Yürüyen merdivene sıkışan çocuk yaralandı

- Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden detay görüntü - Yürüyen merdivenin görüntüsüKARABÜK (AA) - Karabük 'te yürüyen merdivene elleri ve sağ ayağı sıkışan 4 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bulunan minibüs terminalinde annesiyle birlikte yürüyen merdivenle üst geçide çıkmaya çalışan Tayfun Ö. dengesini kaybederek düştü.Tayfun Ö'nün elleri ve sağ ayağı, yürüyen merdivenin basamakları arasına sıkıştı. Durumu görenler, yürüyen merdiveni durdurdu.Sıkıştığı yerden kurtarılarak Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastane Yürüyen Merdiven Gesi 

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