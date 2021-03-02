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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KARABÜK - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

KARABÜK - Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı

- Okul bahçesindeki öğrencilerden detaylarKARABÜK (AA) - Karabük 'te yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı.Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uyarak okul bahçelerinde sıraya girdi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tek sıra halinde sınıflara alındı.Okul görevlileri, öğretmen ve öğrencilere Kovid - 19 tedbirlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.Sıralarda tek oturan öğrenciler, maske takarak derslerine başladı.
Öğrencilerin, okul bahçesinde arkadaşları ile hasret giderdiği ve çeşitli oyunlar oynadığı gözlendi.

Koronavirüs Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi Yüz Yüze 

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