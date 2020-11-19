KARABÜK - Yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdi
- Karabük Üniversitesi kampüsüne giren yaban domuzlarının görüntüleriYaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne girdiKARABÜK (AA) - Karabük 'te üniversite kampüsüne giren yaban domuzu sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında aç kalan yaban domuzu sürüsü Karabük Üniversitesi kampüsüne indi."Öğrencilerin olmamasını fırsat bildiği" ifade edilen domuz sürüsü, ormanlık alandan kampüs içine kadar inerek Kamil Güleç Kütüphanesinin önüne kadar gelip çevrede yiyecek aradı.O anlar üniversitede çalışan güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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