KARABÜK - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Karabük Üniversitesi - Öğrencilerin sınava gireceği salona gelmesi - SInava yetişebilmek için koşanlar - Servislerle sınav salonuna giden öğrenciler - Polis ekiplerinin öğrencileri sınava gireceği salona bırakması - Kimliğini unutan bir öğrencinin kimliğinin alınmasıKARABÜK - Karabük 'te Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alındı.
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