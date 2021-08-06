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Karabük'teki orman yangını devam ediyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük'teki orman yangını devam ediyor

Karabük'teki orman yangını devam ediyor

Yangının havadan görüntüsü

Yangın Ormanlı Orman Yangını Trol 

-detaylar

( KARABÜK -DRONE-ÖZEL) KARABÜK

- Karabük'te ormanlık alanda başlayan yangın devam ediyor. Meydana gelen yangın havadan görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Karabük'ün Ödemiş köyünde dün başlayan orman yangınıyla mücadele sürüyor. Bölgeye Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere belediye ve bazı kurum ve kuruluşlara ait itfaiyeler, arazozler, iş makineleri bölgeye sevk edildi. Karabük Valisi Fuat Gürel de bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti. Alevlerin dağlık alandaki yeşil örtüyü sarması üzerine iş makineleri bölgede yeni yollar açarak yangına ulaşımı sağlamaya çalıştı. 10 dönüme yakın arazinin yandığı bölgede yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.
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