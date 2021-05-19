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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te19 Mayıs’ın 102. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Karabük’te19 Mayıs’ın 102. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Yürüyüşten detay

Saygı Duruşu Folklor Halk Oyunları İstiklal 

-kent meydanında çelenk sunumu
-saygı duruşu ve istiklal marşı
-Coşkun Güven'in konuşması
-jimnastik gösterisi
-folklor
-bayrak teslimi
-hediye dağıtımı

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 102’nci yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından yürüyüş gerçekleştirildi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndan başladıktan sonra Kent Meydanında sona eren yürüyüşün ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “19 Mayıs’ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan Milli Egemenlik ilkesiyle birlik e bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Milli Mücadeledeki inanç, birlik ve beraberliğin her zaman örnek alınarak aynı kararlılıkla sürdürülmesi ülkemizin başarısında en büyük etken olacaktır” dedi.
Konuşmanın ardından halk oyunları, sportif ve kültürel etkinliklerle devam eden kutlamada sportif etkinlikler bünyesinde jimnastik, folklor gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Gösterilerin ardından il genelinde yapılan spor müsabakalarında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.
(RB-
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