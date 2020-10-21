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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Karabük’te zincirleme trafik kazası: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza İveco 

-araçlardan detay
-hastaneden detay
-yaralıların hastaneye getirilmesi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Eskipazar Karayolu Kemal Oyman mevkiinde meydana eldi. Sürücü kursuna ait E. G. ve hocası M. E. A. sevk ve idaresindeki 78 DD 740 plakalı otomobil Kemal Oyman Sanayi istikametine seyir halindeyken yavaşladı. Aynı istikamette arkadan gelmekte olan İ. K. idaresindeki İveco marka 78 AF 297 plakalı kamyonetin önündeki araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu seyir halinde olan T.S yönetimindeki 14 GM 670 plakalı tır, S. D. sevk ve idaresindeki Renault marka 78 SH 972, A. D. sevk ve idaresindeki Tofaş marka 78 AL 569 plakalı otomobil birbirine çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Satı Doğan(86) ve İlker Kahreman (26) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (RB-
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