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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te zehirli koyunu yiyen köpekler telef oldu

Karabük’te zehirli koyunu yiyen köpekler telef oldu

Zehirli olduğu düşünülen koyundan detay

Jandarma Köpek Kamera Allah Irak 

-telef olan köpeklerden detay
-köylü ile röportaj
-telef olan farklı köpeklerden detay

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Sat köyünde telef olmuş bir koyunu yedikleri düşünülen köpekler zehirlenerek telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolu üzerinde Safranbolu ilçesine bağlı Sat köyünde telef olmuş bir koyun kimliği belirsiz kişiler tarafından çevreye atıldı. İddiaya göre, köydeki sahipli ve sahipsiz köpekler ayakları bağlanmış haldeki koyunu yedikten sonra zehirlenerek telef oldu. Korkunç manzara ile karşılaşan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler civardaki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.Olayı sabah fark ettiklerini belirten Fehmi Coşkun, “Köyün çevresinde yatan birkaç tane köpek zehirli koyunu yedikten sonra zehirlenmiş. Bundan olduğunu düşünüyoruz. Çok sayıda zehirlenen köpekler var. Hayvanlar ölmüş” diye konuştu.
“Gördüğümüz 5-6 köpek var, daha fazla da olabilir”Telef olmuş koyunun bilerek bırakıldığını düşündüklerini ifade eden Coşkun, “Jandarma geldi, kameraya kayıtlarına bakıyorlar. Bulunsa çok iyi olur. Gördüğümüz 5-6 köpek var. Daha fazla da olabilir. Sahipli olanlar da var sahipsiz olanlar da var. Can bunlar, yazı günah. Jandarmaya ihbarda bulundum. Kimin bıraktığını arıyorlar. İnşallah bulunur” dedi.

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