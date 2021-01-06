Karabük'te yoğun sis etkili oldu

-Şehirden sis görüntüleri



( KARABÜK ) - KARABÜK



- Karabük’te sabahın erken saatlerinde ortaya çıkan sis, kentin birçok noktasında etkisini sürdürdü. Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler takip mesafesini koruyarak hız konusunda dikkat ettikleri gözlendi. Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapandı. (FÜ-YE



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