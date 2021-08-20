Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı

-Yaralıların araçtan çıkarılması



( KARABÜK )-Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı yola geçti KARABÜK



- Karabük'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün refüjü aşarak karşı şeritten gelen araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Bulak Kavşağı mevkisinde yaşandı. Sinem Ş. (20) idaresindeki 78 AAR 427 plakalı Toyota marka araç, Karabük istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yola geçti. Kontrolden çıkan araç, karşı yolda ilerleyen Musa İ. (66) idaresindeki 78 AU 006 plakalı Opel marka araç ile kafa kafaya çarpışarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sinem Ş. ve araçta bulunan yolcu İrem Ş. (18) ve diğer araçta bulunan Döndü İ., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer aracın sürücüsü Musa İ. ile araçta bulunan yolcu Saime İ. (69) Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı.

