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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te tırın lastikleri alev aldı

Karabük'te tırın lastikleri alev aldı

Alev alan dorseden detay

Jandarma Trol 

-Söndürme çalışmaları
-Tırdan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Olay Safranbolu-Bartın karayolu Ovacuma mevkiinde meydana geldi. Hakan Kaymak yönetimindeki 78 BM 746 plakalı Renault marka tır'ın dorsesinde seyir halindeyken dumanlar yükseldi. Bir süre sonra dorsenin lastikleri yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Dorsede maddi hasar oluşurken, yangın nedeniyle kapanan trafik yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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