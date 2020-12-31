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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te sis etkili oldu

Karabük’te sis etkili oldu

Sisten detay

Gesi 

-Kent meydanından detay
-sis nedeniyle kapanan binalardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te sabah erken saatlerde ortaya çıkan sis, kentin birçok bölgesinde etkisini sürdürdü. Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Şehrin pek çok yerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin kısılmasıyla sürücüler takip mesafesini korudu. Öte yandan sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapandı.
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