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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Karabük’te sezonun ilk karı yağdı

Karabük’te sezonun ilk karı yağdı

Drone ile bölgeden görüntü

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Kar Topu Gesi Kar Yağışı 

-Kar topu oynaması
-Doğadan kar manzarası
-Karda yürüyen vatandaşlar
-Karla kaplı ağaçlardan görüntü
-Kar topu oynayanlar
-Sunum
-Arabanın üzerindeki kardan görüntü
-Hollandalı turist ile röportaj
-Hollandalı karı kocanın yürüyerek gitmesi
-Sezer Aksoy ile röportaj

( KARABÜK -ÖZEL-DRONE)-Karın tadını kartopu oynayarak yaşadılar-Doğa gezisine çıkan Hollandalı çift kar yağışında büyük sürpriz yaşadı KARABÜK

- Karabük’te hava sıcaklığının sıfıra inmesi sonrası yüksek kesimleri kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kentin 2 bin rakımlı Keltepe bölgesinin etekleri ile Sarıçiçek ve Tekir yaylalarında sabah karşı başlayan yağış sonrası yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğa turizmi açısından yürüyüş parkurlarını da içerisinde bulunduran Keltepe bölgesinde başlayan kar yağışı doğa severlere sürpriz yaptı. Doğa gezisi için bölgeye gelen Hollandalı bir çift ise ülkelerinde hiç kar görmediklerini ifade ederek, kendileri için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

Kar yağışı için geceden çadır kuran Sezer Aksoy ise, “ kamp için geceden gelmiştik. Sabah kalktığımızda ise sezonun ilk karı ile karşılaştık ve bu anın tadını kar topu oynayarak geçirdik” dedi.
Kar yağışı sonrası beyaz örtüye bürünen çam ağaçları ise doğal bir görsel sundu.
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