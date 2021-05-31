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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı

Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı

Drone ile yangından görüntü

Tahkikat Trol 

-Çalışmalardan görüntü
-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ve kepçenin çalışmaları
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalara müdahale ediyor. Yangın, gece saatlerinde Karabük Belediyesine ait çöplükte başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti. Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çöplük alana dökülen tekstil malzemelerin yakılarak çıkarıldığını tespit eden itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
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