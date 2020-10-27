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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı

Karabük’te şehir çöplüğünde yangın çıktı

Yangından drone ile görüntü

Kamera Aktüel Trol 

-Alevlerden aktüel kamera görüntü
-Kepçenin çalışması
-Tanker ile su sıkılması
-Kepçe ile toprakla alevlerin kapatılmaya çalışılması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yükselen dumanlardan görüntü
-Kamyonların alevlerin olduğu bölgeye toprak boşaltması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören Köyü’ndeki şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Belediye ekipleri ve itfaiye yangının ilerlemesini durmak için müdahale ediyor. Yangın, akşam saatlerinde Karabük Belediyesi’ne ait çöplükte başladı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti. Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanlar doldurdu. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu alevler kısmen kontrol altına alırken, çalışmalar devam ediyor. Yangınla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, yangın sonrası oluşan dumanlar ise kenti kapladı.
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